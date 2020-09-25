"Зенит" изолировал 18-летнего воспитанника, заразившегося простудой
В питерском "Зените" на фоне пандемии коронавируса предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности.
К примеру, полузащитника Даниила Шамкина, который простудился, изолировали от команды, пишет "СЭ".
Позавчера 18-летний футболист сдавал тест на COVID-19 и он показал отрицательный результат.
Стоит отметить, что в августе уже были слухи о том, что Шамкин заразился коронавирусом, но тогда хавбек их опроверг.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Дракслеру. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|Уфа
|22
|27
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|25
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|Тамбов
|22
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|13
|Ахмат
|23
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