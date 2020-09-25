"Зенит" изолировал 18-летнего воспитанника, заразившегося простудой

Теги зенит санкт-петербургданиил шамкин

"Зенит" изолировал 18-летнего воспитанника, заразившегося простудой

В питерском "Зените" на фоне пандемии коронавируса предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности.

К примеру, полузащитника Даниила Шамкина, который простудился, изолировали от команды, пишет "СЭ".

Позавчера 18-летний футболист сдавал тест на COVID-19 и он показал отрицательный результат.

Стоит отметить, что в августе уже были слухи о том, что Шамкин заразился коронавирусом, но тогда хавбек их опроверг.

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