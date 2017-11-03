"Зенит", киевское "Динамо" и ещё три клуба вышли в плей-офф Лиги Европы

По итогам четвёртого тура группового этапа Лиги Европы определились пять участников 1/16 финала турнира.

Так, еврокубковую весну себе обеспечили "Зенит", киевское "Динамо", "Арсенал", "Лацио" и "Стяуа".

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