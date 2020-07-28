"Зенит", "Краснодар" и киевское "Динамо" поспорят за игрока "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский близок к уходу из команды после вылета самарцев в ФНЛ.

Как сообщает "СЭ", 24-летний футболист привлёк внимание как минимум трёх более статусных клубов.

Речь идёт о питерском "Зените", "Краснодаре" и киевском "Динамо". При этом "сине-бело-голубые" хотят выкупить хавбека и отдать его в аренду "Сочи".

Сумма отступных в контракте Зиньковского с "Крыльями" составляет чуть менее одного миллиона евро.

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