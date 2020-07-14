"Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак" поборются за игрока "Уфы"

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"Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак" поборются за игрока "Уфы"

Три топ клуба РПЛ интересуются игроком "Уфы" Остоном Уруновым. Об этом сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет видеть игрока в команде. Но "Зенит" и "Локомотив" также интересуются футболистом.

По данным источника, "Краснодар" также может поспорить за полузащитника, так как Урунов долгое время стажировался в академии южан. 

Отметим, что в переходе Урунова в "Спартак" заинтересован генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

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