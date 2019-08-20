"Зенит" купил Сутормина за 50 тысяч рублей

Стали известны сенсационные детали трансфера полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит".

"Тут такое дело. Неожиданно эпопея с переходом Алексея Сутормина снова стала актуальной. Причина этому достаточно любопытная. У РФПЛ, как и у КХЛ, есть электронная система регистрации переходов. Там отображается сумма и детали трансфера. И знаете что? Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе.

Так как "Рубин" заплатил за игрока 50 тысяч рублей. И, вы не поверите, "Зенит" тоже заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей.

У меня просьба к футбольным клубам "Оренбург", "Рубин", "Зенит" и Российской футбольной Премьер-Лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не всё? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей? Мне действительно интересно", - написал в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.

Также примечательно, что 25-летний футболист перешёл в "Зенит" спустя неделю после трансфера из "Оренбурга" в "Рубин".

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