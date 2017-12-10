"Зенит" купил Заболотного

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"Зенит" купил Заболотного

Форвард "Тосно" Антон Заболотный перешёл в "Зенит", сообщают российские СМИ.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 26-летний футболист заключил с питерским клубом контракт до лета 2021 года.

Заболотный выступал за "Тосно" с 2016 года, сыграл 63 матча и забил 24 гола.

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