"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит главные итоги третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона 2017/2018.

"Зенит" разделывает "Русенборг"

В рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы лидер группы "L" питерский "Зенит" на своем поле принимал норвежский "Русенборг". Перед матчем в стане "сине-бело-голубых" были определенные опасения, потому как противостояла им классическая трудно вскрываемая скандинавская команда. Но все нервозности очень быстро исчезли благодаря голу Эмилиано Ригони уже на первой минуте матча.

После такого старта подопечным Роберто Манчини стало легче дышать, и команда просто наслаждалась игрой в футбол. Второго взятия ворот болельщикам пришлось ждать аж до середины второго тайма, когда все тот же Ригони оформил дубль, а через несколько минут и хет-трик, тем самым окончательно сняв все вопросы о победителе. Потеря концентрации "зенитчиками" в концовке привела к тому, что "Русенборг" забил свой гол престижа, на этом и разошлись.

Таким образом, "Зенит" уверенно побеждает в третьем матче кряду и уже сейчас делает весомую заявку на выход в плей-офф.

"Локомотив" увозит очко из Тирасполя

Так же, как и "Зенит" второй российский еврокубковый боец "Локомотив" на экваторе группового раунда продолжает лидировать в своем квартете "F", несмотря на то, что москвичам не удалось увезти три очка из Тирасполя. Местный "Шериф" – тот еще крепкий орешек, который пока всем и везде дает бой. Молдаване не просто дали бой "железнодорожникам", а в целом играли лучше и были ближе к победе. Очень часто российский клуб выручал вратарь Гильерме.

Учитывая, что матч выездной, "Локомотив" должен быть удовлетворен ничейным исходом. Тем более, что в параллельном матче между "Злином" и "Копенгагеном" также была расписана мировая.

"Милан" неожиданно оступается

Самое громкое имя, из ныне выступающих на групповой стадии Лиги Европы итальянский "Милан" не смог в родных стенах забить в ворота греческого АЕКа. То ли полупустые трибуны "Сан-Сиро", то ли обидное поражение от "Интера" в крайнем матче чемпионата стало психологическим барьером для хорошего выступления "россонери". Потому как со стартовым составом на игру все было в порядке. Винценцо Монтелла выпустил с первых минут практически основную обойму, но не помогло. Также стоит отметить, великолепную игру кипера гостей Янниса Анестиса.

“Заря”: вторая сенсационная победа

Вот кто приятно удивляет своих болельщиков, так это луганская "Заря". Угодив в одну группу с "Атлетиком" и "Гертой" неопытный украинский клуб, как выяснилось, преждевременно списали со счетов. Скепсис подтвердился после того, как луганчане в первом туре безвольно уступили "Эстерсунду". Но уже на экваторе группового раунда расклады таковы, что именно шведский клуб располагается на первом месте, а украинский следом за ним.

После сенсационной победы в Бильбао "Заря" взяла верх над "Гертой" во Львове, причем виктория была волевая и абсолютно заслуженная, что признал в послематчевом интервью даже главнокомандующий берлинцев Пал Дардаи.

БАТЭ побеждает "козлов"

К большому огорчению немецких поклонников, от прошлогоднего "Кельна" не осталось и следа. За восемь туров в Бундеслиге "козлы" набрали всего одно очко, а в групповом раунде Лиги Европы и вовсе до сих пор висит бублик. Но это никак не умоляет достоинства белорусского БАТЭ, переигравшего представителя одного из сильнейших европейских дивизионов. Благодаря единственному голу Алексея Риоса борисовчане завоевали три очка и настигли сербскую "Црвену Звезду", располагающуюся на втором месте.

"Динамо" оступается, но остается первым

Киевское "Динамо" не смогло переиграть своего обидчика по квалификационному раунду Лиги чемпионов швейцарский "Янг Бойз". Киевлянам два раза по ходу матча пришлось отыгрываться, но именно хозяева были ближе к итоговой победе, но не так и не сумели дожать своего оппонента. Первое место в квартете "В" по-прежнему принадлежит подопечным Александра Хацкевича, и благодаря ничьи в параллельном матче между "Шкендербеу" и "Янг Бойз" отрыв от ближайшего преследователя составляет ни много ни мало четыре пункта.

Чудо-гол Жиру приносит "Арсеналу" победу в Сербии

Оливье Жиру, несмотря на то, что является не основным форвардом "Арсенала" очень хорошо знает свою работу и частенько радует все футбольных гурманов красивыми и очень важными голами. Чего только стоит его гол в прошлом сезоне в ворота "Кристал Пэлас". Сейчас же французский "столб" великолепным ударом через себя под занавес поединка подарил "канонирам" победу над "Црвеной Звездой", которая стала уже третье кряду для английского гранда в текущей еврокампании.

Милинкович-Савич лучше Балотелли, "Лацио" сильнее "Ниццы"

Нельзя было обойти стороной один из центральных матчей третьего тура группового раунда Лиги Европы, в рамках которого встречались две очень яркие команды и к тому же лидеры "К" "Ницца" и "Лацио". В отличии от французского клуба коллектив из столицы Италии ныне пребывает в фантастической форме, что в очередной раз и подтвердилось.

"Орлят" ничуть не смутил гол Марио Балотелли уже на четвертой минуте, потому как уже в следующей атаке гости отыгрались. А главным героем встречи стал серб Сергей Милинкович-Савич, оформивший дубль.

“Эвертон” продолжает падение

В летнее межсезонье "Эвертон" устроил революцию на трансферном рынке в надежде не только побороться за самые высокие места в Премьер-Лиге, но и достойно выступить в еврокубках. К удивлению, пока ни там, ни здесь у "ирисок" ничего не выходит. Ничья с "Апполоном" – это все, на что пока хватило мерсисайдцев, а проигрыш "Лиону" у себя дома – это безусловно очередной удар по тренерскому штабу во главе с Рональдом Куманом.

Голевой рекорд "Реал Сосьедада"

Пока "Зенит" куражился в матче с "Русенборгом", "Реал Сосьедад" всю злость от поражения в Санкт-Петербурге в прошлом туре выместил на бедолаге "Вардаре". Баски, забив шесть безответных мячей в ворота македонского клуба установили новый рекорд в Лиге Европы, как самая крупная гостевая победа в турнире. Кто знает, может дополнительные показатели и пригодятся подопечным Эусебио Сакристана в концовке группового этапа, но пока они уверенно идут за спиной у российского гранда.

Символическая сборная

Вратарь: Яннис Анестис (АЕК)

Защита: Алексей Риос (БАТЭ), Космин Моци ("Лудогорец"), Рафаэль Форстер ("Лудогорец"), Дмитрий Шомко ("Астана")

Полузащита: Эмилиано Ригони ("Зенит"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Лукас Окампос ("Марсель")

Нападение: Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад"), Йосип Иличич ("Аталанта")

Богдан Архипенко

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