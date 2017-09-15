"Зенит" легко расправляется с "Вардаром" в стартовом матче группового раунда Лиги Европы
Питерский "Зенит" начинал групповой раунд Лиги Европы в столице Македонии – Скопье. Команде Роберто Манчини противостоял сильнейший клуб этой страны – "Вардар", не пустивший в основную сетку турнира турецкий "Фенербахче". Вполне нормально, что в стане питерцев ожидали трудный поединок. Однако на деле все получилось совсем иначе.
Памятуя о том, что лучшая защита – это нападение, наставник "сине-бело-голубых" выбрал на матч атакующий состав. С первых минут встречи сразу пять игроков "Зенита" были нацелены на ворота соперника. Результат не заставил себя долго ждать. Первый же корнер у ворот Гачевски завершился взятием ворот. Нобоа навесил на ближнюю штангу, куда из-под опеки вырвался Кокорин и с трех метров расстрелял владения македонского клуба – 1:0.
Выполнив программу минимум уже к 6-й минуте, питерцы стали спокойно катать мяч. Но так продолжалось недолго. Благо, соперник позволял играть и атаковать. И вот уже Дзюба в пределах штрафной сбрасывает мяч под удар Кокорину, однако мяч, задев защитника "Вардара", полетел рядом со штангой. А после подачи с углового опасно головой пробивал Иванович – сфера в метре разминулась с рамкой ворот.
Впрочем, рано или поздно мастерство игроков "Зенита" должно было где-то проявиться. Так на 21-й минуте счет стал 0:2. Полоз от левой бровки выдал навес на дальнюю штангу, куда набегали Дзюба и Кокорин. Первый до мяча не дотянулся, а вот Александр сыграл быстрее, вколотив ударом головой снаряд от рук Гачевски, под перекладину – 0:2.
После этого игра и вовсе остановилась. Команда Чедомира Яневски явно находилась в нокдауне, ну а гостям уже особо и не нужно было бежать вперед. Хотя по инерции "Зенит" все же регулярно оказывался у ворот Гачевски. Старался Дзюба, но игра Артему давалась непросто. Поддержать его решил партнер по команде, поделившись забитым голом в конце первого тайма. Это Кокорин перехватил мяч в центре поля, прошел с ним до штрафной, после чего отыгрался с Дзюбой и вышел на ударную позицию. Мог Александр и сам завершать атаку, оказавшись с глазу на глаз с голкипером "Вардара", но отпасовал чуть левее, откуда Дзюба пробил по пустым воротам – 0:3.
Ради приличия хозяева поля должны были хоть что-то показать в этот вечер. Первые пять минут второго тайма прошли под диктовку македонского клуба. В этот отрезок времени "Вардар" создал свой единственный опасный эпизод в матче. На 48-й минуте Николов вывалился с мячом в район 11-метровой отметки, от которой пробил он под прессингом Мевли на какой-то сантиметр выше перекладины.
А затем основные события в матче снова перешли ко владениям Гачевски. Вскоре "Зенит" мог забивать четвертый мяч в этой встрече. Иванович от правой бровки простреливает параллельно воротам, мяч долетает до дальней штанги, где Дзюбе не хватает несколько сантиметров замкнуть пас.
Через шесть минут защитник питерцев снова будет в центре внимания. Только на этот раз Бранислав поразит ворота македонского клуба. На этот раз от правой бровки простреливал Полоз, голкипер "Вардара" обязан был фиксировать мяч, но не удержал его в руках. И тут взявшийся неизвестно откуда Иванович вогнал сферу под перекладину – 0:4.
Игра была сделана, причем давно, но "Зенит" не останавливался, что делает чести команде Роберто Манчини. Гостям удалось отличиться в матче еще раз. На 89-й минуте игры питерцы перехватили мяч на половине поля "Вардара" усилиями Полоза, после чего выдал Дмитрий филигранный пас в центр чужой штрафной на новичка "сине-бело-голубых". Ну а Ригони, войдя в штрафную, красиво убрал под себя сферу, уведя голкипера левее за собой, после чего катнул снаряд правее Гачевски точно в угол – 0:5.
В итоге "Зенит" добывает очень легкую победу в Македонии, чему, в общем-то, мало кто удивился.
"Вардар" – "Зенит" – 0:5
Голы: Кокорин, 6 – 0:1. Кокорин, 21 – 0:2. Дзюба, 39 – 0:3. Иванович, 66 – 0:4. Ригони, 89 – 0:5.
"Вардар": Гачевски, Брдаровски (Глишич, 44), Велковски, Грнчаров, Амбарцумян, Джигаури, Глигоров (Муслиу, 64), Барсегян, Николов, Фелипе, Блажевски (Итало, 70).
"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович (Терентьев, 78), Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Вардар" – "Зенит" – 0:5 (обзор)
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