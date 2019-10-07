"Зенит" летом отказался от трансфера Ляказетта

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт мог минувшим летом оказаться в "Зените".

Футбольный агент Дмитрий Чельцов заявил, что предлагал француза "сине-бело-голубым", но те отдали предпочтение бразильцу Малкому.

"Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта ответил: "Ты смеёшься? У него выкуп 68 миллионов евро". Согласен, это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50-55 договорились бы. Зарплата у него 15 миллионов грязными. Минус налоги, получается 7-8 миллионов.

Через несколько дней после отказа "Зенит" купил Малкома за 50 миллионов с зарплатой 7-8 миллионов в год. Плюс-минус как могло быть у Лаказетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Лаказетт - легенда "Лиона" и игрок основы "Арсенала", а не запасной в "Барселоне", который сидел под Месси", - сказал Чельцов.

Ляказетт выступает за "Арсенал" с 2017 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 3 матчах, а сейчас восстанавливается после травмы лодыжки.

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