"Зенит" летом постарается купить форварда "Сассуоло" Политано

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"Зенит" летом постарается купить форварда "Сассуоло" Политано

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, петербургский клуб может приобрести футболиста следующим летом. Также форвард входит в сферу интересов "Наполи".

Стоит отметить, что питерцы пытались купить Политано прошлым летом, но не сумели согласовать сумму его трансфера.

В этом сезоне 24-летний Политано провел 22 матча в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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