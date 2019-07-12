"Зенит" - лидер Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году

Петербургский "Зенит" занимает первое место среди всех клубов Российской Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году.

Данные представило агенство Deportes&Finanzas. За период с 1 января по 30 июня у "Зенита" набралось 18,4 миллиона просмотров. В первую тройку также входят "Спартак" и ЦСКА.

Топ-10 самых просматриваемых клубов в YouTube выглядит так:

1. "Зенит" - 18,4 миллионов просмотров

2. "Спартак" - 5,66

3. ЦСКА - 5,13

4. "Краснодар" - 3,14

5. "Локомотив" - 2,05

6. "Ростов" - 1,07

7. "Динамо" - 900 тыс.

8. "Рубин" - 842 тыс.

9. "Крылья Советов" - 682 тыс.

10. "Арсенал" - 451 тыс.

Не пропустите: Билялетдинов не перейдет в "Сочи". | http://soccernews.ru