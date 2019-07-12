"Зенит" - лидер Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году

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"Зенит" - лидер Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году

Петербургский "Зенит" занимает первое место среди всех клубов Российской Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году.

Данные представило агенство Deportes&Finanzas. За период с 1 января по 30 июня у "Зенита" набралось 18,4 миллиона просмотров. В первую тройку также входят "Спартак" и ЦСКА.

Топ-10 самых просматриваемых клубов в YouTube выглядит так:

1. "Зенит" - 18,4 миллионов просмотров

2. "Спартак" - 5,66 

3. ЦСКА - 5,13 

4. "Краснодар" - 3,14

5. "Локомотив" - 2,05

6. "Ростов" - 1,07

7. "Динамо" - 900 тыс.

8. "Рубин" - 842 тыс.

9. "Крылья Советов" - 682 тыс.

10. "Арсенал" - 451 тыс.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
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