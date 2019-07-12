"Зенит" - лидер Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году
Петербургский "Зенит" занимает первое место среди всех клубов Российской Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году.
Данные представило агенство Deportes&Finanzas. За период с 1 января по 30 июня у "Зенита" набралось 18,4 миллиона просмотров. В первую тройку также входят "Спартак" и ЦСКА.
Топ-10 самых просматриваемых клубов в YouTube выглядит так:
1. "Зенит" - 18,4 миллионов просмотров
2. "Спартак" - 5,66
3. ЦСКА - 5,13
4. "Краснодар" - 3,14
5. "Локомотив" - 2,05
6. "Ростов" - 1,07
7. "Динамо" - 900 тыс.
8. "Рубин" - 842 тыс.
9. "Крылья Советов" - 682 тыс.
10. "Арсенал" - 451 тыс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20