"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет

Теги зенит санкт-петербургцска москвалокомотив москваспартак москва

"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет

Петербургский "Зенит" занимает первое место в Российской Премьер-Лиге по числу пробитых пенальти с сезона-2011/2012, сообщается в Twitter Man van Mentertone.

За последние девять лет "Зенит" пробивал 11-метровые 67 раз. Второе место занимает "Локомотив", игроки которого били пенальти 60 раз. В первую тройку также входит ЦСКА (57).

Топ-9 клубов РПЛ по количеству пробитых пенальти выглядит так:

1. "Зенит" — 67
2. "Локомотив" — 60
3. ЦСКА — 57
4. "Ростов" — 52
5. "Краснодар" — 47
6. "Динамо" — 41
7. "Рубин" — 40
8. "Спартак" — 38
9. "Терек"/"Ахмат" — 36.

Не пропустите: Евгений Ловчев прокомментировал судейство в матче "Спартак" - "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт

"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов