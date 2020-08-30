"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет

Петербургский "Зенит" занимает первое место в Российской Премьер-Лиге по числу пробитых пенальти с сезона-2011/2012, сообщается в Twitter Man van Mentertone.

За последние девять лет "Зенит" пробивал 11-метровые 67 раз. Второе место занимает "Локомотив", игроки которого били пенальти 60 раз. В первую тройку также входит ЦСКА (57).

Топ-9 клубов РПЛ по количеству пробитых пенальти выглядит так:

1. "Зенит" — 67

2. "Локомотив" — 60

3. ЦСКА — 57

4. "Ростов" — 52

5. "Краснодар" — 47

6. "Динамо" — 41

7. "Рубин" — 40

8. "Спартак" — 38

9. "Терек"/"Ахмат" — 36.

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