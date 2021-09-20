"Зенит" лишился четырех основных игроков перед матчем с "Рубином"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун не сыграет в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги с казанским "Рубином", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист не прилетел в Казань. Причина не разглашается. Из-за травм матч также пропустят защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а также полузащитник Магомед Оздоев.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" девять матчей и забил шесть голов.

Матч "Рубин" - "Зенит" состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи - в 18:30 мск.

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