"Зенит" - "Локомотив" - 0:3 (обзор)

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"Зенит" - "Локомотив" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор центрального матча 15-го тура РФПЛ, в котором московский "Локомотив" на выезде разгромно обыграл питерский "Зенит".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Тосно 15 17
12 Ахмат 14 17
13 Амкар 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 СКА Хабаровск 15 12
16 Анжи 14 12
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