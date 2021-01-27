"Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Шахтер" и "Динамо" Киев узнали соперников в юношеской Лиге УЕФА

Состоялась жеребьевка 1/32 финала юношеской Лиги УЕФА. Своих соперников узнали российские и украинские клубы. Матчи будут сыграны 2 и 3 марта.

"Зенит" (Россия) – "Ренн" (Франция)

"Локомотив" (Россия) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Аякс" (Нидерланды) – "Краснодар" (Россия)

"Шахтер" (Украина) – "Порту" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина) – "Барселона" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Манчестер" Сити (Англия)

"Интер" (Италия) – "Бавария" (Германия)

"Севилья" (Испания) – ПСЖ (Франция)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Реал" (Испания)

"Аталанта" (Италия) – "РБ Лейпциг" (Германия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Брюгге" (Бельгия)

"Ювентус" (Италия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Мидтьюлланд" (Дания) – "Атлетико" (Испания)

"Челси" (Англия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Олимпик" (Франция)

"Боруссия" Менхенгладбах (Германия) – "Лацио" (Италия)

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