"Зенит" - лучшая команда РПЛ по забитым и пропущенным голам в первой части сезона РПЛ

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"Зенит" - лучшая команда РПЛ по забитым и пропущенным голам в первой части сезона РПЛ

Стало известно, какие команды РПЛ имеют лучшую / худшую атаку и оборону по итогам 19 туров.

Лидирует по обоим показателям питерский "Зенит". Действующий чемпион забил 31 гол в ворота соперников по чемпионату, пропустив при этом только 9.

Что касается аутсайдеров данного рейтинга, то худшей атакой может "похвастаться" казанский "Рубин" - всего 11 мячей.

А обороняется хуже всех екатеринбургский "Урал" - 31 пропущенный гол.

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2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
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