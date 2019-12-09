"Зенит" - лучшая команда РПЛ по забитым и пропущенным голам в первой части сезона РПЛ

Стало известно, какие команды РПЛ имеют лучшую / худшую атаку и оборону по итогам 19 туров.

Лидирует по обоим показателям питерский "Зенит". Действующий чемпион забил 31 гол в ворота соперников по чемпионату, пропустив при этом только 9.

Что касается аутсайдеров данного рейтинга, то худшей атакой может "похвастаться" казанский "Рубин" - всего 11 мячей.

А обороняется хуже всех екатеринбургский "Урал" - 31 пропущенный гол.

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