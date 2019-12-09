"Зенит" - лучшая команда РПЛ по забитым и пропущенным голам в первой части сезона РПЛ
Стало известно, какие команды РПЛ имеют лучшую / худшую атаку и оборону по итогам 19 туров.
Лидирует по обоим показателям питерский "Зенит". Действующий чемпион забил 31 гол в ворота соперников по чемпионату, пропустив при этом только 9.
Что касается аутсайдеров данного рейтинга, то худшей атакой может "похвастаться" казанский "Рубин" - всего 11 мячей.
А обороняется хуже всех екатеринбургский "Урал" - 31 пропущенный гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15