"Зенит" – "Лудогорец" - 0:1, ЦСКА – "Штурм" - 1:2 (обзоры)

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"Зенит" – "Лудогорец" - 0:1, ЦСКА – "Штурм" - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием российских клубов.

"Зенит" – "Лудогорец" - 0:1

ЦСКА – "Штурм" - 1:2

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Зенит" и ЦСКА потерпели поражения. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
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