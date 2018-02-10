"Зенит" – "Марибор" - 3:1 (обзор)

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"Зенит" – "Марибор" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Зенитом" и "Марибором".

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Зенит" обыграл "Марибор", "Ахмат" сыграл вничью с "Гонведом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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