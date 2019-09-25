"Зенит" мог опередить "Спартак" в борьбе за Гуса Тиля

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"Зенит" мог опередить "Спартак" в борьбе за Гуса Тиля

Питерский "Зенит" минувшим летом работал над трансфером полузащитника Гуса Тиля, который в итоге оказался в "Спартаке".

Как сообщают российские СМИ, действующий победитель РПЛ вёл переговоры о переходе голландца, но отказался от его кандидатуры из-за стоимости - "АЗ Алкмаар" потребовал за игрока 25 миллионов евро.

Позднее в гонку за Тилем включился "Спартак". Московскому клубу удалось договориться о покупке хавбека за 18 миллионов.

В текущем сезоне футболист провёл за "красно-белых" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Зенит" продемонстрировал, что происходило за кадром матча против "Рубина". | http://soccernews.ru
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