"Зенит" мог опередить "Спартак" в борьбе за Гуса Тиля

Питерский "Зенит" минувшим летом работал над трансфером полузащитника Гуса Тиля, который в итоге оказался в "Спартаке".

Как сообщают российские СМИ, действующий победитель РПЛ вёл переговоры о переходе голландца, но отказался от его кандидатуры из-за стоимости - "АЗ Алкмаар" потребовал за игрока 25 миллионов евро.

Позднее в гонку за Тилем включился "Спартак". Московскому клубу удалось договориться о покупке хавбека за 18 миллионов.

В текущем сезоне футболист провёл за "красно-белых" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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