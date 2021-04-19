"Зенит" мог войти в состав участников Суперлиги Европы

Журналист Василий Конов рассказал, почему питерский "Зенит" не пригласили для участия в новом закрытом турнире - Суперлиге Европы.

"Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счёт спонсора) – это "Зенит". Но, спонсор "Зенита" - спонсор Лиги Чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к "Зениту", но, ответных действий не дождалось", - написал Конов в своём телеграм-канале.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". В ближайшие дни к ним могут присоединиться "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту".

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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