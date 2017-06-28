"Зенит" могут покинуть семь игроков

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал, сколько игроков могут покинуть питерский клуб этим летом.

"Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть "Зенит". У каждого - индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда" - сказал Сарсания.

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