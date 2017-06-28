"Зенит" могут покинуть семь игроков

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"Зенит" могут покинуть семь игроков

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал, сколько игроков могут покинуть питерский клуб этим летом.

"Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть "Зенит". У каждого - индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда" - сказал Сарсания.

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Команда М О
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2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
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