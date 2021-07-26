"Зенит" может купить бразильца из Бундеслиги
Фото: инстаграм Матеуса Куньи/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому нападающему берлинской "Герты" Матеусу Кунье, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также в сферу интересов "Зенита" входят бразилец Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино" и хорват Никола Влашич из ЦСКА.
В прошлом сезоне 22-летний Кунья провел за "Герту" 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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