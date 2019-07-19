"Зенит" может купить Трезеге

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"Зенит" может купить Трезеге

Полузащитник "Касымпаши" Махмуд Хассан, более известный как Трезеге, может перейти в "Зенит", сообщают российские СМИ.

Агенты 24-летнего футболиста предложили услуги своего клиента питерскому клубу. "Сине-бело-голубые" взяли паузу на размышления.

"Касымпаша" готова продать египтянина за 10 миллионов евро.

Трезеге выступает за стамбульскую команду с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 25 голов и сделал 18 ассистов.

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