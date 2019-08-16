"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА
"Зенит" проявляет интерес к российскому защитнику "Витесса" Вячеславу Караваеву, сообщает Omroep Gelderland.
По сведениям издания, российский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него три миллиона евро.
24-летний Караваев - воспитанник ЦСКА. За "Витесс" он выступает с 2018 года. В составе голландского клуба он провел 62 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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