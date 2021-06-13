"Зенит" может обменять Дриусси на одного из лидеров "Ривер Плейта"

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"Зенит" может обменять Дриусси на одного из лидеров "Ривер Плейта"Фото: инстаграм Дриусси/Автор неизвестен

Как сообщает TyC Sports, "Зенит" проявляет интерес к правому защитнику "Ривер Плейт" Гонсало Монтиэлю и атакующему полузащитнику Хулиану Альваресу.

По информации источника, петербуржцы попытаются договориться с аргентинским клубом о включении одного из этих футболистов в сделку по трансферу нападающего Себастьяна Дриусси, которого хочет вернуть "Ривер Плейт".

В прошедшем сезоне Монтиэль провел за "Ривер" 11 матчей и забил 4 гола. На счету 21-летнего Альвареса 4 мяча и 7 результативных передач. 

Монтиэль сыграл 9 встреч за сборную Аргентины, в активе Альвареса один неполный матч за национальную команду.

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