"Зенит" может обменять Кришито на бека "Наполи"

Теги зенит санкт-петербургнаполиникола максимович

"Зенит" может обменять Кришито на бека "Наполи"

"Зенит" проявляет интерес к сербскому защитнику "Наполи" Николе Максимовичу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб готов заплатить за серба 2 миллиона евро и включить в сделку итальянца Доменико Кришито.

В этом сезоне 26-летний Максимович провел за "Наполи" всего 4 матча. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Не пропустите: "Локомотив" близок к приобретению тунисского хавбека. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов