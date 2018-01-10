"Зенит" может обменять Кришито на бека "Наполи"

"Зенит" проявляет интерес к сербскому защитнику "Наполи" Николе Максимовичу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб готов заплатить за серба 2 миллиона евро и включить в сделку итальянца Доменико Кришито.

В этом сезоне 26-летний Максимович провел за "Наполи" всего 4 матча. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

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