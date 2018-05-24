"Зенит" может объявить имя нового главного тренера в течение ближайших нескольких часов

Теги зенит санкт-петербургсергей фурсенкосергей семакмаурицио сарри

"Зенит" может объявить имя нового главного тренера в течение ближайших нескольких часовПитерский "Зенит" может объявить имя нового главного тренера в течение ближайших нескольких часов, информирует bobsoccer.ru.

Так, по информации источника, судьба пока еще вакантного тренерского кресла "сине-бело-голубых" может быть объявлена сегодня президентом клуба Сергеем Фурсенко во время его выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Главными кандидатами на то, чтобы возглавить "Зенит" называются Маурицио Сарри (без клуба) и Сергей Семак ("Уфа").

Напомним, стало известно, когда Сарри даст ответ "Зениту". | soccernews.ru

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