"Зенит" может отдать в аренду двух полузащитников

До закрытия трансферного окна "Зенит" могут покинуть два хавбека с российскими паспортами.

По информации Sport24, питерским клубом рассматривается уход на правах аренды Александра Ерохина и Алексея Сутормина.

Сообщается, что наибольшие шансы у указанных игроков оказаться в "Химках" или "Урале".

В текущем сезоне 30-летний Ерохин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах. На счету 26-летнего Сутормина 4 игры без результативных действий.

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