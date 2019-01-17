"Зенит" может отозвать игрока из аренды в "Рубине"

Теги зенит санкт-петербургрубинегор бабуринюрий лодыгинтрансферы

"Зенит" может отозвать игрока из аренды в "Рубине"

Питерский "Зенит" может отозвать из аренды в "Рубине" своего вратаря Егора Бабурина, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" рассматривают вариант с досрочным возвращением футболиста в связи со скорым уходом из клуба Юрия Лодыгина.

Кроме того, 25-летний Бабурин практически не играет в составе "Рубина" - с начала сезона всего 4 матча.

Что касается Лодыгина, то его СМИ активно сватают в английский "Ноттингем Форест".

Не пропустите: Игрок "Рубина" просматривается в "Зените". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" согласовал переход Игуаина

"Челси" согласовал переход Игуаина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов