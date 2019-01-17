"Зенит" может отозвать игрока из аренды в "Рубине"
Питерский "Зенит" может отозвать из аренды в "Рубине" своего вратаря Егора Бабурина, сообщают российские СМИ.
"Сине-бело-голубые" рассматривают вариант с досрочным возвращением футболиста в связи со скорым уходом из клуба Юрия Лодыгина.
Кроме того, 25-летний Бабурин практически не играет в составе "Рубина" - с начала сезона всего 4 матча.
Что касается Лодыгина, то его СМИ активно сватают в английский "Ноттингем Форест".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10