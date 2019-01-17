"Зенит" может отозвать игрока из аренды в "Рубине"

Питерский "Зенит" может отозвать из аренды в "Рубине" своего вратаря Егора Бабурина, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" рассматривают вариант с досрочным возвращением футболиста в связи со скорым уходом из клуба Юрия Лодыгина.

Кроме того, 25-летний Бабурин практически не играет в составе "Рубина" - с начала сезона всего 4 матча.

Что касается Лодыгина, то его СМИ активно сватают в английский "Ноттингем Форест".

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