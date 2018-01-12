"Зенит" может перехватить Маркова у "Динамо"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, как обстоят дела с уходом нападающего Евгения Маркова в другой клуб.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист перейдёт в "Динамо" за 2 миллиона евро.

"Мы приняли предложение "Динамо" по трансферу Маркова. Официальный трансфер ещё не состоялся, так как в контракте Евгения есть пункт, что "Зенит" имеет право выкупить игрока ровно за такую же сумму, что предложил московский клуб. В данный момент мы в процессе переговоров. Всё будет зависеть от желания самого футболиста" - сказал функционер.

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