"Зенит" может перехватить у "Спартака" одну из его трансферных целей

Питерский "Зенит" может перехватить у московского "Спартака" одну из трансферных целей "красно-белых", информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" рассматривают вариант с приобретением форварда бразильского "Гремио"Луана Виейры.

Отметим, что ранее предварительной договоренности с "мушкетерами" о трансфере их 24-летнего нападающего достигли чемпионы России.

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