"Зенит" может перехватить у "Спартака" одну из его трансферных целей

Теги зенит санкт-петербургспартак москвалуан виейра

"Зенит" может перехватить у "Спартака" одну из его трансферных целейПитерский "Зенит" может перехватить у московского "Спартака" одну из трансферных целей "красно-белых", информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" рассматривают вариант с приобретением форварда бразильского "Гремио"Луана Виейры.

Отметим, что ранее предварительной договоренности с "мушкетерами" о трансфере их 24-летнего нападающего достигли чемпионы России.

Не пропустите: Фурсенко раскрыл трансферные планы "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов