"Зенит" может переманить президента "Локомотива"



Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" должен пригласить президента "Локомотива" Илью Геркуса.

"Геркус - самый эффективный менеджер. Он занимает должность президента "Локомотива" один год, и команда – чемпион. И Илья – зенитовец, вы знаете, что он работал в "Зените". Когда Геркус пришел в "Локомотив", то не скрывал, что болеет за "Зенит", но является профессионалом и будет переживать за свой новый клуб. Это очень яркая фигура, и надо от него не отказываться, если он, не дай бог, захочет работать в Петербурге. От такого специалиста нельзя отказываться.

Геркус – современный президент, который сумел ужиться с очень непростым характером Семина. Последний ход президента "Локомотива", когда они накануне матча с "Зенитом" подписывают новый контракт с Семиным, – это хорошее решение, хорошая мотивация. Это успокоение для игроков и для самого тренера. Геркусу – пятерка за работу, а Юрию Палычу – пять с плюсом", – приводят слова Орлова российские СМИ.

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