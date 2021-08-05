"Зенит" может подписать белорусского голкипера

Теги рух (брест)зенит санкт-петербургтрансферы

"Зенит" может подписать белорусского голкипераФото: инстаграм Павлюченко/Автор неизвестен

Белорусский вратарь брестского "Руха" Павел Павлюченко может перейти в петербургский "Зенит", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, игрок уже приехал на медицинское обследование для чемпиона России.

23-летний вратарь играет в сборной Белоруссии с 2017 года.

Напомним, что ранее Андрей Лунев покинул "Зенит" на правах свободного агента и подписал контракт с леверкузенским "Байером".

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