"Зенит" может подписать бразильского форварда "Эвертона"

Фото: инстаграм Бернарда/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Саймон Дуглас, бразильский форвард "Эвертона" Бернард заинтересовал "Зенит".

По информации источника, на данный момент никакого продвижения в переговорах о переходе бразильца в стан чемпионов России нет, однако отмечается, что интерес от "Зенита" действительно есть.

Также сообщается, что ливерпульский клуб очень хочет избавиться от Бернарда.

В прошедшем сезоне Бернард сыграл в за "Эвертон" 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Также не пропустите: Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна. | http://soccernews.ru