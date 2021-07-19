"Зенит" может подписать бразильского форварда "Эвертона"
Фото: инстаграм Бернарда/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Саймон Дуглас, бразильский форвард "Эвертона" Бернард заинтересовал "Зенит".
По информации источника, на данный момент никакого продвижения в переговорах о переходе бразильца в стан чемпионов России нет, однако отмечается, что интерес от "Зенита" действительно есть.
Также сообщается, что ливерпульский клуб очень хочет избавиться от Бернарда.
В прошедшем сезоне Бернард сыграл в за "Эвертон" 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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