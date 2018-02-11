"Зенит" может подписать бывшего вингера сборной Франции

Теги зенит санкт-петербургсамир насри

"Зенит" может подписать бывшего вингера сборной ФранцииПитерский "Зенит" может подписать бывшего вингера лондонского "Арсенала", "Манчестер Сити" и сборной Франции Самира Насри.

Как информирует СЭ. услуги 30-летнего игрока были предложены "сине-бело-голубым" его представителями. В настоящее время российский клуб рассматривает вариант с подписанием опытного футболиста, который текущей зимой расторг контракт с турецким "Антальяспором".

Напомним, Иванович надеется, что "Зенит" сможет выйти в финал Лиги Европы. | soccernews.ru

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