"Зенит" может подписать бывшего вингера сборной Франции

Питерский "Зенит" может подписать бывшего вингера лондонского "Арсенала", "Манчестер Сити" и сборной Франции Самира Насри.

Как информирует СЭ. услуги 30-летнего игрока были предложены "сине-бело-голубым" его представителями. В настоящее время российский клуб рассматривает вариант с подписанием опытного футболиста, который текущей зимой расторг контракт с турецким "Антальяспором".

Напомним, Иванович надеется, что "Зенит" сможет выйти в финал Лиги Европы. | soccernews.ru