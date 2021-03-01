"Зенит" может подписать бывшего вратаря "Спартака"

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к вратарю "Сочи" Сослану Джанаеву, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, клуб из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием Джанаева в летнее трансферное окно. Контракт голкипера с "Сочи" истекает летом, поэтому он может достаться петербуржцам бесплатно. В составе "Зенита" Джанаев может заменить Андрея Лунева.

33-летний Джанаев выступает за "Сочи" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей и пропустил 20 голов. Ранее голкипер выступал за КАМАЗ, "Спартак", "Терек", "Аланию", "Ростов", "Рубин" и "Медзь". За сборную России сыграл 3 матча и пропустил 7 мячей.

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