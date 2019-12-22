"Зенит" может подписать Черышева

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился информацией о возможном переходе хавбека "Валенсии" Дениса Черышева в "Зенит".

"Я тут слышал, что "Зенит" может приобрести Черышева за 25 миллионов евро. Слух ли это? - сказал Сафонов.

Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.

В текущем сезоне на счету россиянина два забитых мяча и один ассист в 13 играх.

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