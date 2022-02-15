"Зенит" может подписать голкипера из ФНЛ
Фото инстаграм Максима Бориско
Вратарь "Балтики" Максим Бориско входит в сферу интересов питерского "Зенита", сообщает журналист Илья Казаков.
"Сине-бело-голубые" ищут молодого стража ворот, способного на долгие годы стать основным в команде.
Бориско сейчас 22 года. Ранее СМИ писали, что на него претендовали "Локомотив", "Спартак", "Динамо", "Рубин", "Химки" и "Уфа".
Рыночная стоимость голкипера - 500 тысяч евро. В текущем сезоне он сыграл за "Балтику" 15 матчей и пропустил 10 голов.
Не пропустите: Агент Инкапье отреагировал на слухи об интересе "Зенита". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" хочет усилиться защитником "Интера"
-
Пол Инс сравнил Симеоне Индзаги с Клоппом перед их очным матчем
-
Милнер может продлить контракт с "Ливерпулем"
-
Фекир поделился ожиданиями от противостояния с "Зенитом" в Лиге Европы
-
Фердинанд высказался о Хаверце в "Челси"
-
Пирло отказал "Салернитане"
-
Несколько клубов, включая "Манчестер Сити", интересуется Нико Гонсалесом из "Барселоны"
-
"Арсенал" может перехватить Коутиньо у "Астон Виллы"
-
Не игравший с ноября Неймар попал в заявку ПСЖ на матч с "Реалом"
-
В "Химках" прокомментировали новость о возможном переходе Руденко из "Спартака"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Бетис"
-
Бекхэм поделился ожиданиями от матча ПСЖ - "Реал"
-
"Спартак" отправился на заключительный зимний сбор
-
Мохамед Салах пройдёт просмотр в "Эмполи"
-
2
Бензема и Менди выйдут в старте "Реала" на матч с ПСЖ
-
"Зенит" может подписать голкипера из ФНЛ
-
Дин Хендерсон отреагировал на слухи о своей причастности к избиению девушки в 2019 году
-
Колосков объяснил, почему УЕФА не отберёт у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов
-
В "Баварии" раскритиковали идею ввести плей-офф в Бундеслиге
-
Новичок "Зенита" Алип рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть