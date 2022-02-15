"Зенит" может подписать голкипера из ФНЛ

Фото инстаграм Максима Бориско

Вратарь "Балтики" Максим Бориско входит в сферу интересов питерского "Зенита", сообщает журналист Илья Казаков.

"Сине-бело-голубые" ищут молодого стража ворот, способного на долгие годы стать основным в команде.

Бориско сейчас 22 года. Ранее СМИ писали, что на него претендовали "Локомотив", "Спартак", "Динамо", "Рубин", "Химки" и "Уфа".

Рыночная стоимость голкипера - 500 тысяч евро. В текущем сезоне он сыграл за "Балтику" 15 матчей и пропустил 10 голов.

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