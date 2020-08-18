"Зенит" может подписать хавбека "Монпелье"

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"Зенит" может подписать хавбека "Монпелье"

Питерский "Зенит" заинтересован в услугах полузащитника "Монпелье" Дамьена ле Таллека.

По информации Transfermarkt.ru, "сине-бело-голубые" могут подписать 30-летнего футболиста, если он получит российское гражданство.

В мае сообщалось, что на французского хавбека также претендует московское "Динамо".

Напомним, что Ле Таллек уже играл в России с 2014 по 2015 год, защищая цвета саранской "Мордовии".

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