"Зенит" может подписать хавбека "Монпелье"

Питерский "Зенит" заинтересован в услугах полузащитника "Монпелье" Дамьена ле Таллека.

По информации Transfermarkt.ru, "сине-бело-голубые" могут подписать 30-летнего футболиста, если он получит российское гражданство.

В мае сообщалось, что на французского хавбека также претендует московское "Динамо".

Напомним, что Ле Таллек уже играл в России с 2014 по 2015 год, защищая цвета саранской "Мордовии".

Не пропустите: "Зениту" не удалось договориться с "Порту" о выкупе с Осорио. | http://soccernews.ru