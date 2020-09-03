"Зенит" может подписать хавбека "Ювентуса"
Немецкий полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира может перейти в петербургский "Зенит", сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
Хедира в данный момент ведет переговоры с "Ювентусом" о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2021 года. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.
33-летний Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. Ранее он играл за "Реал" и "Штутгарт". За сборную Германии сыграл 77 матчей и забил семь мячей.
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