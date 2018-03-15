"Зенит" может подписать известного португальца

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"Зенит" может подписать известного португальца

"Зенит" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Монако" Жоау Моутинью, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист может перебраться в Россию летом, по истечении своего контракта с монегасками. В данный момент стороны ведут переговоры. Португалец хочет подписать с "Зенитом" трехлетний контракт с зарплатой 4,2 миллиона евро в год. В подписании игрока заинтересован лично главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.

В этом сезоне 31-летний Моутинью провел за "Монако" 35 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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