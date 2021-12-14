"Зенит" может подписать лучшего бомбардира бразильского "Интернасьонала"

Фото: инстаграм Алберто/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" ведет переговоры о переходе форварда Юри Алберто из бразильского "Интернасьонала", сообщает "Чемпионат".

"Стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам игрок готов к переходу в "Зенит" и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом", – отмечает источник.

Также сообщает, что если данный трансфер будет осуществлен, то агентская комиссия составит около 2 миллионов евро, а сумма перехода – около 20 миллионов евро с учетом всех бонусов.

В 31 игре в чемпионате Бразилии Алберто забил 12 голов, став лучшим бомбардиром своей команды.

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