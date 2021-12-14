"Зенит" может подписать лучшего бомбардира бразильского "Интернасьонала"
Фото: инстаграм Алберто/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" ведет переговоры о переходе форварда Юри Алберто из бразильского "Интернасьонала", сообщает "Чемпионат".
"Стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам игрок готов к переходу в "Зенит" и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом", – отмечает источник.
Также сообщает, что если данный трансфер будет осуществлен, то агентская комиссия составит около 2 миллионов евро, а сумма перехода – около 20 миллионов евро с учетом всех бонусов.
В 31 игре в чемпионате Бразилии Алберто забил 12 голов, став лучшим бомбардиром своей команды.
Также не пропустите: Агуэро в среду объявит о своем будущем. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Эвертон" может подписать защитника сборной Украины
-
Канчельскис высказался о возможной отставке Витории
-
Агент Малкома рассказал о травме игрока
-
"Атлетико" теряет Гризманна. В команде "эпидемия" травм
-
Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
-
1
Нобоа высказался о том, что "Сочи" называли "фарм-клубом" "Зенита"
-
Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"
-
"Зенит" может подписать лучшего бомбардира бразильского "Интернасьонала"
-
Рюдигер отклонил предложение "Челси". На игрока претендует "Реал"
-
"Атлетико" хочет подписать форварда "Галатасарая"
-
Агуэро в среду объявит о своем будущем
-
Николич объяснил свой уход из "Локомотива"
-
Названа дата увольнения Витории из "Спартака"
-
Менди из "Челси" стал игроком года в Сенегале
-
Цорн рассказал о целях "Локомотива" на сезон
-
У болельщика "Ромы" во время матча со "Специей" остановилось сердце: подробности
-
"Не проведя ни одной игры, я стал легендой": Терри высказался о сорвавшемся переходе в "Спартак"
-
ПСЖ и "Лион" поспорят за форварда "Манчестер Юнайтед"
-
Бувач заключил новое соглашение с "Динамо"
-
"Интер" может продлить контракт с 37-летним Хандановичем, но при двух условиях