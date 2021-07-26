"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне

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"Зенит" может подписать сына Диего СимеонеФото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Сын главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, форвард "Кальяри" Джованни может перейти в клуб российской премьер-лиги.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболистом интересуется "Зенит".

По информации источника, петербургский гранд вступил в переговоры с итальянским клубом.

Сардинцы намерены выручить за игрока не менее 10 миллионов евро.

В 33 матчах прошедшего сезона Серии А нападающий забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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