"Зенит" может подписать Видаля из "Интера"

Фото: инстаграм Видаля/Автор неизвестен

Как сообщает InterLive, полузащитник Артуро Видаль может покинуть "Интер".

По информации источника, клуб недоволен игроком и хочет избавиться от него, чтобы в том числе убрать из платежной ведомости его зарплату в 8 млн евро в год.

Отмечается, что на 34-летнего чилийца претендует "Зенит", и участие питерского клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может стать важным фактором для привлечения игрока, который желает остаться в Европе и играть в ведущем еврокубковом турнире.

По сообщаению источника, "Зенит" сможет предложить Видалю как минимум 4 миллиона евро в год.

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