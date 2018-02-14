"Зенит" может пополниться итальянским защитником

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"Зенит" может пополниться итальянским защитником
Комментатор Нобель Арустамян заявил, что "Зенит" интересуется защитниками "Сассуоло" Франческо Ачерби и "Фиорентины" Давиде Астори.

"Зенит" близок к тому, чтобы приобрести игрока из Серии А. У клуба есть выбор между Астори и Ачерби. Насколько мне известно, "Зенит" в этом выборе делает ставку на второго. Переговоры между агентом игрока и "Зенитом" ведутся довольно активно. Пока этот вопрос открыт, но, если стороны договорятся, Ачерби пополнит команду из Санкт-Петербурга", — сказал Арустамян.

В этом сезоне 29-летний Ачерби провел за "Сассуоло" 27 матчей. На счету 31-летнего Астори 1 гол в 25 поединках за "Фиорентину".

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