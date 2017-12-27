"Зенит" может приобрести Феррейру Карраско и еще двух игроков "Атлетико"

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"Зенит" может приобрести Феррейру Карраско и еще двух игроков "Атлетико"Питерский "Зенит" может приобрести вингера мадридского "Атлетико" Янника Феррейру Карраско и еще двух его партнеров по команде.

Как информирует Спорт уик-энд, в январе "матрасники" выставят на трансфер не только бельгийца, но и Лусиано Вьетто с Николасом Гайтаном. Учитывая же, хорошие отношения, которые сложились между испанским грандом и "сине-бело-голубыми", вполне возможно, что российский клуб будет готов побороться за этих футболистов.

Напомним, "Зенит" претендует на хавбека "Ахмата". | soccernews.ru

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