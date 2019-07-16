"Зенит" может продать одного из игроков за 10 миллионов евро
В ближайшее время "Зенит" может расстаться с одним из футболистов, сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.
По данным источника, петербургский клуб может продать играть за сумму более 10 миллионов евро. Пока неизвестно, кто именно покинет "Зенит".
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга может расстаться с нападающим Антоном Заболотным и полузащитником Матиасом Краневиттером.
Кроме того, "Сампдория" договорилась об аренде полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони.
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