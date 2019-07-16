"Зенит" может продать одного из игроков за 10 миллионов евро

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" может продать одного из игроков за 10 миллионов евро

В ближайшее время "Зенит" может расстаться с одним из футболистов, сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

По данным источника, петербургский клуб может продать играть за сумму более 10 миллионов евро. Пока неизвестно, кто именно покинет "Зенит".

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга может расстаться с нападающим Антоном Заболотным и полузащитником Матиасом Краневиттером.

Кроме того, "Сампдория" договорилась об аренде полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони.

Не пропустите: Сутормин едва не перенёс свадьбу из-за сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов