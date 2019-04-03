"Зенит" может продлить контракт с сидящим в СИЗО Кокориным
"Зенит" имеет право продлить соглашение с нападающим команды Александром Кокориным, которого сегодня, 3 марта, оставили под стражей еще на полгода. Об этом сообщает "360".
Контракт 28-летнего форварда с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2019 года.
"Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос - будет ли делать это "Зенит", не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя риск не огромный, потому что зарплату в этот момент выплачивать не нужно.
Как и многие, не очень понимаю, почему такое продолжительное время им нужно находиться за решеткой. Степень тяжести содеянного не совсем соразмерна с тем, что происходит. Не оправдываю то, что они сделали, но все происходящее - чересчур строго", - сказал Золотов.
Кокорин перешел в "Зенит" летом в 2016 году из "Динамо".
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
А еще: СМИ: "Кокорин и Мамаев не получат реальные сроки"| http://soccernews.ru
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