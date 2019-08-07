"Зенит" может разорвать контракт с аргентинским легионером
"Зенит" намерен избавиться от аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, российский клуб готов разорвать контракт с игроком, если он не найдет себе новый клуб до 2 сентября. На данный момент у футболиста нет вариантов для трудоустройства. Сам хавбек также хочет сменить клуб, чтобы вернуться в сборную Аргентины.
26-летний Краневиттер выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего в составе петербургского клуба он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|О
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|ЦСКА Москва
|4
|9
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|Ростов
|4
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|Локомотив Москва
|4
|7
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|Рубин
|4
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|Краснодар
|4
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|Урал
|4
|7
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|Арсенал Тула
|4
|7
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|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
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|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
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|4
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