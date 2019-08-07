"Зенит" может разорвать контракт с аргентинским легионером

"Зенит" намерен избавиться от аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб готов разорвать контракт с игроком, если он не найдет себе новый клуб до 2 сентября. На данный момент у футболиста нет вариантов для трудоустройства. Сам хавбек также хочет сменить клуб, чтобы вернуться в сборную Аргентины.

26-летний Краневиттер выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего в составе петербургского клуба он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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