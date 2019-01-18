"Зенит" может сбросить цену на Паредеса для ПСЖ
Хавбек "Зенита" Леандро Паредес в шаге от трансфера в ПСЖ.
Сообщается, что переговоры между клубами уже на завершающей стадии. Ожидается, что "Зенит" может пойти на уступки и отпустить игрока за 37-38 миллионов евро.
Напомним, что ранее "Зенит" требовал за аргентинца не менее 40 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Паредеса четыре гола и три ассиста в 22 играх.
Читайте также: Паредес согласовал контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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