"Зенит" может сбросить цену на Паредеса для ПСЖ

Теги псжзенит санкт-петербурглеандро паредес

"Зенит" может сбросить цену на Паредеса для ПСЖ

Хавбек "Зенита" Леандро Паредес в шаге от трансфера в ПСЖ.

Сообщается, что переговоры между клубами уже на завершающей стадии. Ожидается, что "Зенит" может пойти на уступки и отпустить игрока за 37-38 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Зенит" требовал за аргентинца не менее 40 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Паредеса четыре гола и три ассиста в 22 играх.

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